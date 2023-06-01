Kayıp zihinsel engelli Eset, aranıyor

VAN'ın Erciş ilçesinde 11 gün önce kaybolan zihinsel engelli Eset Eroğlu (22) aranıyor.

Kızılören Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Eset Eroğlu, 22 Mayıs günü öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Aile çocuklarına ulaşamayınca jandarmayı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine JASAT ve İstihbarat ekipleri ile komandolar ve güvenlik korucularından yaklaşık 40 kişilik bir ekip, arama çalışması başlattı. Çalışmalara mahalleli de katıldı. Sonraki süreçte güvenlik korucuları ile UMKE ve AFAD ekipleri de yer aldı.

Aramalar, Eroğlu'nun en son görüldüğü Kızılören Mahallesi'ne 40 kilometre uzaklıktaki Aşağıgöze Mahallesi'nin kırsal alanlarında sürdürülüyor.