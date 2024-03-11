Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi

Çiçek Taksi, Selena ve Akasya Durağı gibi televizyon tarihine damga vuran dizilerde rol alan Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Yıldızoğlu'nun törenine katılan Şener Şen, vatandaşların yanına gelerek fotoğraf çektirmek istemesinden rahatsız olarak "Yeter ya" diyerek tepki gösterdi.