Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği 74 gün sonra eve geri döndü
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 83 yaşındaki ünlü ekonomist Korhan Berzeg'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Berzeg'in kaybolduğu gün yanında olan Doberman cinsi eğitimli köpeği "Tina", 74 gün sonra eve geri döndü. Öte yandan Berzeg, bir dönem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile beraber mesai yapmıştı.
İstanbul'dan geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in yanındaki Doberman cinsi eğitimli köpeği "Tina", 74 gün sonra eve döndü.
Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün yanında bulunan Doberman cinsi eğitimli köpeği 74 gün sonra Armutlu Mahallesi'ndeki eve döndü.
Yetkililer, köpeğin geldiğini aileye söylediklerini, ailenin de Gönen'e gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktığını belirtti.
ABD'deki Dünya Bankası'nda belli bir süre 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bir dönem hocalığını yapan, Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinin Armutlu Kırsal Mahallesi'ndeki evine gelmişti. 17 Haziran'da, eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmemişti.