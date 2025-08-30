Kaybolan 90 Yaşındaki Alzheimer Hastası Yusuf Bayraktar Ormanlık Alanda Bulundu

Kaybolan 90 Yaşındaki Alzheimer Hastası Yusuf Bayraktar Ormanlık Alanda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de 15 gün önce kaybolan Alzheimer hastası 90 yaşındaki Yusuf Bayraktar'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtları sayesinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdığı bölgede Bayraktar'ı 2 saatlik çalışma sonucunda buldu.

Arnavutköy'de 15 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Ekiplerin 2 saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkardığı cenaze Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arnavutköy'de yaşayan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar, 15 Ağustos'ta kayboldu. Bayraktar'ın bulunması için AFAD ekipleri ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının gönüllü ekiplerinden oluşan grup arama çalışmalarına başladı. Ekiplerin çalışmaları sırasında, kaybolan Yusuf Bayraktar'ın Arnavutköy Devlet Hastanesi karşısındaki ormanlık alana girdiğini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. Bu gelişme üzerine, ekiplerin çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI

Hacımaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arama çalışmalarına devam eden ekipler, bugün öğle saatlerinde Bayraktar'ın cansız bedenini buldu. Bayraktar'ın cenazesi ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Savcılık ve polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Bayraktar'ın cenazesi Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı

Törene damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
'İnat Box' kullananların banka hesapları boşaltıldı! 15 milyonluk vurgun

Türkiye'de bu uygulamayı indirenlerin banka hesapları boşaltıldı
Rekor üstüne rekor kıran altın için çılgın tahmin

Rekor üstüne rekor kıran altın için çılgın tahmin
Jose Mourinho'nun yeni adresini duyurdular

Şaşırmamak elde değil! İşte yeni adresi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi

Aşk İddialarını reddetmişti, ünlü şarkıcıyla otoparkta yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.