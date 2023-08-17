Kaybolan 17 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kaybolan 17 küçükbaş hayvanı, jandarma bularak sahibine teslim etti. Gölpınar Mahallesinde hayvancılık yapan Tahir Karabulut, jandarmaya 17 küçükbaş hayvanının gece saatlerinde kaybolduğunu bildirdi. Jandarma, kayıp hayvanların bulunması için güvenlik korucuları ile arama çalışması başlattı. Yaklaşık 5 saatlik aramanın ardından hayvanlar bulunarak, sahibine teslim edildi.