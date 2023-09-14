Katar'da İlk Kahve Fuarı Kapılarını Açtı

Katar'da düzenlenen Doha Uluslararası Kahve Fuarı, kahve severlerin ilgisini çekiyor. Fuar, dünya çapındaki kahve uzmanları için önemli bir etkinlik olarak kabul ediliyor.

Katar'da ilk kez düzenlenen Doha Uluslararası Kahve Fuarı, kapılarını açtı.

Doha Sergi ve Kongre Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası kahve festivallerinin kayda değer başarısının ardından, Katar'ın da bu tür bir etkinlik düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, ilk kez düzenlenen fuarın, dünya çapındaki kahve uzmanları için önem arz ettiği ve kahve severlerin ilgisini çektiği aktarıldı.

Katar ve birçok ülkeden onlarca kahve markasının yer aldığı fuarın 16 Eylül'e kadar kapılarını kahve tutkunlarına açık tutacağı kaydedildi.

Fuarı ziyaret edenler çeşitli ülkelerin sunumuyla kahvelerin çekilme ve yapım aşamasını görüp, farklı kahvelerin tadına bakma fırsatını elde ediyor.

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO) verilerine göre, küresel kahve üretimi 2021-2022 sezonunda 168,5 milyon çuvala ulaşarak (bir çuval 60 kilogram) yüzde 1,4'lük bir düşüş gösterdi.

Güney Amerika, geçen sezon, son 20 yılın en büyük kahve üretimi düşüşü göstermesine rağmen 82,4 milyon torba ile dünyanın en çok kahve üreten bölgesi olarak kabul ediliyor.

Küresel kahve tüketimi ise Kovid-19 salgını döneminde biriken talep nedeniyle 2021-2022 sezonunda yüzde 4,2 artışla 175,6 milyon çuvala ulaştı.