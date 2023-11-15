Kastamonu Şenpazar'da Hastane Yakınındaki Binada Yangın Çıktı
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Yaşam Haberleri
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde hastane yakınındaki bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın çevrede paniğe yol açarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde hastane yakınındaki bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Şenpazar ilçesinde Şenpazar Devlet Hastanesi'nin yanında bulunan apartmanın bacasında yangın çıktı. İhbar üzerine çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın çevrede paniğe de yol açarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi işe yangın büyümeden söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam