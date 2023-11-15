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Kastamonu Şenpazar'da Hastane Yakınındaki Binada Yangın Çıktı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde hastane yakınındaki bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın çevrede paniğe yol açarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.