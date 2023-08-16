Kastamonu'nun yerel basınına uzun yıllar hizmet eden Nahit Odalıoğlu ile Fahri Özbek, hayatını kaybetti.

Kastamonu yerel basınına uzun yıllar hizmet veren ve özellikle amatör spor haberciliği ile bilinen 82 yaşındaki Nahit Odalıoğlu, tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımda sabaha karşı hayatını kaybetti.

Amatör futbol başta olmak üzere tüm salon ve saha branşlarındaki müsabakaları izledikten sonra yerel gazetelere haber servisi yapmasıyla bilinip sayılan ve sevilen Nahit Odalıoğlu'nun cenazesi, bugün Sinanbey Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazının ardından Gümüşlüce Mezarlığında aile kabristanlığına defin edilecek.

Fotoğraf sanatçısı Fahri Özbek'i de kaybettik

Kastamonu'nun tanıtımına sağladığı önemli katkıların yanı sıra sporcu kişiliği ile de tanınan ve usta bir voleybolcu olan Fotoğraf Sanatçısı aynı zamanda Kastamonu Gazetesi'nin köşe yazarı Fahri Özbek, tedavi görmekte olduğu Ankara'da hayatını kaybetti.

Kastamonu Müzesi'nde uzun yıllar görev yapan, Vali Enis Yeter döneminde açılan Türkiye'nin ilk Kent Tarihi Müzesi'nin yöneticiliğini üstlenen ve Valiliğin yayımladığı Kastamonu'yu tanıtım kitap ve broşürlerinde imzası ve fotoğrafları bulunan 66 yaşındaki Fahri Özbek'in cenazesi, bugün baba ocağı olan Araç Yazı köyünde defnedilecek. - KASTAMONU