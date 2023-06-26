Kastamonu'nun Taşköprü ve Küre ilçesinde aç kalan ayılar vatandaşların önüne çıktı. Ayılar, köylerde ve ilçe merkezinde görüntülendi.

Kastamonu'da yerleşim yerlerine kadar inen ayılar böyle görüntülendi

KASTAMONU Kastamonu'nun Taşköprü ve Küre ilçesinde aç kalan ayı vatandaşların önüne çıktı.

Kastamonu'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, Taşköprü ilçesine bağlı Çadresi köyünde vatandaşlar tarafından görüntülendi. Köyde gezintiye çıkan baba ve oğlu, karşılaştıkları ayıya, "Gel oğlum, kocaoğlan gel" diye seslendi. Ayı ise, kendisine seslenen köylülerden ürkerek hızla ormanlık alana doğru uzaklaştı. Cide ilçesine bağlı Köseli köyünde de bir aracın önüne ayı çıktı. Şahıs, aracının önünde bir süre koşan ayıyı takip etti. Ayı, ardından ormanlık alana doğru kaçarak gözden kayboldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Küre ilçe merkezinde de aç kalan ayı, şehir merkezine kadar indi. Küre ilçe merkezine kadar inan ayıyı, çevreden geçen bir vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.