Kastamonu'da yaralı ayı tedavi altına alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde ayağı kırılmış halde bulunan yavru ayı, tedavi edilmek üzere Milli Parklar Sinop Bölge Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi köyünde ayağı kırılmış şekilde vatandaşlar tarafından bulunan ayı tedavi altına alındı.

Olay, Ermelik köyü Kuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan vatandaşlar tarım arazisinden ayı sesi geldiğini duydu. Sesin geldiği bölgeye giden vatandaşlar, bir yavru ayıyı ayağı kırılmış vaziyette buldu. Vatandaşlar durumu Doğa Koruma Milli Parklar Tosya Şefliğine bildirdi.

Köye intikal eden ekipler ayıya veteriner hekim ile ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan muayene sonrasında yavru ayının ayağının kırık olduğu belirlendi. Yaklaşık 7 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayı, Milli Parklar Sinop Bölge Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. - KASTAMONU