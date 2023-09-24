Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.
Kastamonu'nun Hanünü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Haönü ilçesi Belediye Düğün Salonunu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam