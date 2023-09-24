Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Hanünü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Haönü ilçesi Belediye Düğün Salonunu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - KASTAMONU