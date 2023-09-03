Kastamonu'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'nun Küre ilçesinde çıkan yangında Naim Gülşen'e ait 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangına Küre Belediyesi ve Eti Bakır A.Ş itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli müdahale etti.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Saman Mahallesi'nde Naim Gülşen'e ait kullanılmayan evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Küre Belediyesi ve Eti Bakır A.Ş itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Özkan Demir - Yaşam