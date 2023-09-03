Kastamonu'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çıkan yangında Naim Gülşen'e ait 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangına Küre Belediyesi ve Eti Bakır A.Ş itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli müdahale etti.