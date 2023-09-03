Kastamonu'da Boş Arazi Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Kastamonu'da boş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Kastamonu Merkez ilçesine bağlı Taşlık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki boş arazideki otların tutuşması sebebiyle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk belirlemelere göre yangının elektrik direğinden kaynaklandığı tespit edildi. - KASTAMONU