47 evin kül olduğu köyün son hali! Ortalık savaş alanına döndü

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyünde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında 47 hane tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, 15 civarında da büyükbaş hayvan telef oldu. Havadan çekilen görüntülerde bir mahallenin neredeyse tamamen yandığı görülüyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 47 evin küle döndüğü yangın savaş alanlarını aratmazken, yaşanan felaket ise dron ile havadan görüntülendi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyünde bilinmeyen bir sebeple dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan köydeki yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çevre illerden de gelen çok sayıda itfaiye ve arazözün müdahale ettiği yangın, Taşköprü ilçesinde konuşlandırılan yangın söndürme helikopterinin faaliyette olmaması sebebiyle giderek şiddetlendi.

6 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Yangının büyümesi üzerine Ankara'dan iki tane yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edilerek söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 6 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınabilirken, soğutma çalışmaları halen bazı bölgelerde devam ediyor. İtfaiye ve arazözlerin de bölgede beklediği yangın faciası gün ağarınca ortaya çıktı.

47 HANE KÜLE DÖNDÜ, 15 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

230 hanesi bulunan Yağcılar köyünde 47 hanenin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken, 15 civarında da büyükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.

BİR MAHALLE TAMAMEN YANDI

47 evin yandığı köy, adeta savaş alanını aratmazken yanan evlerin enkazı ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde bir mahallenin neredeyse tamamen yandığı görülüyor.