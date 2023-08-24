Kastamonu Bozkurt'ta Orman Yangını Söndürüldü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, gece saatlerinde Günvakti köyünde başladı ve bir dönümlük alana yayıldı. Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ve Abana Orman İşletme Şefliği çalışanları ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.