Kastamonu Bozkurt'ta Orman Yangını Söndürüldü
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, gece saatlerinde Günvakti köyünde başladı ve bir dönümlük alana yayıldı. Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ve Abana Orman İşletme Şefliği çalışanları ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Günvakti köyünde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını bir dönümlük alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ve Abana Orman İşletme Şefliği çalışanları ile belediyelere ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.