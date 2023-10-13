Kastamonu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Akredite Edildi

Kastamonu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İçişleri Bakanlığı tarafından akredite edilerek 178. kurtarma timi oldu. Ekip, başarılı bir uygulama sınavı geçerek afet durumlarına müdahalede yeterliliğini tescillemiş oldu.

Ülkemizde son dönemde yaşanan sel ve deprem afetlerinde sahadaki başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Kastamonu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Kastamonu'nun ilk, Türkiye'nin ise İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından akredite edilerek, 178'inci kurtarma timi oldu.

İçişleri Bakanlığı AFAD Daire Başkanlığı'ndan gelen uzman ekipler, 27 kişiden oluşan Kastamonu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibini denetledi. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatıyla kurulan ve afet durumlarına müdahalede yeterliliğini tescillemek için gerekli başvuruları yapan Kastamonu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK) uygulamalı değerlendirme sınavından başarıyla ayrıldı.

Uygulama sınavı olası deprem senaryosuna göre kurgulandı. İçişleri Bakanlığı AFAD Daire Başkanlığı'ndan gelen uzman ekipler önce Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde gerekli incelemelerin ve hazırlıkların nasıl yapıldığını kontrol etti.

Ardından deprem senaryosu çerçevesinde uygulama sınavı başladı. Kastamonu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, verilen koordinatlara uygun olarak AFAD İl Müdürlüğü eğitim sahasında oluşturulan deprem alanına ulaştı. Afet alanında gerekli çadırların kurulması, ekipmanların hazırlanması ve enkaza müdahale anları İçişleri Bakanlığı AFAD Daire Başkanlığı'ndan gelen uzman ekipleri tarafından dikkatle takip edildi.

Sınavda deprem nedeniyle birçok binası yıkılmış bölgede radyasyon sızıntısı olup olmadığı, kişi ve çevre güvenliği, enkaz altında kalan insanların tespit edilmesi, tespiti yapılan insanlar ile iletişim, enkaz altından yaralı çıkarma, yaralıların önce güvenli bir alana ardından ise en yakın sağlık kuruluşuna sevkinin gerçekleştirildiği zorlu uygulama sınavı gerçeği aratmadı. Kastamonu Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kabul edilen genel kurallar ölçüsünde akredite sınavında başarılı olabilmek için adeta zamana karşı yarıştı.

"Her türlü afet durumuna karşı daha koordineli ve hızlı reaksiyon gösterebilmesi için gerekli eğitimlerin hepsini aldırıyoruz"

Kastamonu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nin kurulması ve gerekli yetki belgelerini alması için gerekli talimatları veren Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Arama kurtarma ekibimizin her türlü afet durumuna karşı daha koordineli ve hızlı reaksiyon gösterebilmesi için gerekli eğitimleri göreve geldiğimiz gün itibariyle aldırıyoruz. Bu doğrultuda yaşadığımız afetlerde ekiplerimiz önemli çalışmalar yaptı ve birçok kardeşimizin kurtarılmasında öncü rol oynadı. Onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah afet durumlarına müdahalede yeterliliğini tescillemek için başvurusunu yaptığımız akredite sınavından da başarıyla çıkacaklar. Rabbim ülkemize afet yaşatmasın. Lakin bu da hayatın bir gerçeği. Afet yaşandıktan sonra tecrübeli ve etkin bir ekiple olaya müdahale etmek çok önemli. Kurduğumuz Afet Müdürlüğümüz ve itfaiye ekibimiz bu konuda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özveriyle çalışan ekibimi tebrik ediyorum." diye konuştu. - KASTAMONU