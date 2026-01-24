Mardin'de Kar Yağışı Sonrası Kasımiye Medresesi Beyaza Büründü

MARDİN'in tarihi Kasımiye Medresesi, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Karla kaplanan, taş işçiliği ve mimarisiyle dikkat çeken medrese, dronla görüntülendi.

Mardin Valiliği, kar yağışı sonrası Kasımiye Medresesi'ni dronla görüntüledi. Kaydedilen görüntülerde, medresenin tarihi dokusu, mimari detayları ve çevresiyle uyumu ön plana çıktı. Valiliğin paylaşımında, Kasımiye Medresesi'nin kar yağışıyla birlikte farklı bir görünüme kavuştuğu belirtilerek, " Mardin'in ilim ve irfan merkezlerinden Kasımiye Medresesi, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir görünüme büründü. Asırlardır ilmin, sabrın ve hikmetin mekanı olan bu kıymetli eser, beyaz örtüyle tarihi dokusunu ve manevi atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi. Kasımiye Medresesi, her mevsim Mardin'in kültürel mirasını ve estetik zenginliğini yansıtmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.