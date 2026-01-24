Haberler

Mardin'de Kar Yağışı Sonrası Kasımiye Medresesi Beyaza Büründü

Mardin'de Kar Yağışı Sonrası Kasımiye Medresesi Beyaza Büründü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in tarihi Kasımiye Medresesi, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Medresenin mimarisi ve tarihi dokusu dronla görüntülendi, karın getirdiği eşsiz manzara gözler önüne serildi.

MARDİN'in tarihi Kasımiye Medresesi, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Karla kaplanan, taş işçiliği ve mimarisiyle dikkat çeken medrese, dronla görüntülendi.

Mardin Valiliği, kar yağışı sonrası Kasımiye Medresesi'ni dronla görüntüledi. Kaydedilen görüntülerde, medresenin tarihi dokusu, mimari detayları ve çevresiyle uyumu ön plana çıktı. Valiliğin paylaşımında, Kasımiye Medresesi'nin kar yağışıyla birlikte farklı bir görünüme kavuştuğu belirtilerek, " Mardin'in ilim ve irfan merkezlerinden Kasımiye Medresesi, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir görünüme büründü. Asırlardır ilmin, sabrın ve hikmetin mekanı olan bu kıymetli eser, beyaz örtüyle tarihi dokusunu ve manevi atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi. Kasımiye Medresesi, her mevsim Mardin'in kültürel mirasını ve estetik zenginliğini yansıtmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu

Tek imzayla tarihe geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin Özgür Efendi

Özel'i ziyaret ettiği il üzerinden vurdu: 3 yıldır neredeydin?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı

Haberler.com gündeme getirdi, logodaki bayrak geri geldi
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda

Halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuğa rağmen yüz binler sokakta
Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı

Kimin oğlu olduğunu tandınız mı? İlk maçına çıktı
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı

Haberler.com gündeme getirdi, logodaki bayrak geri geldi
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyede "getirmeyin" uyarısı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü

At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü