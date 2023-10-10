Kaş'ta beyaz eşya ve mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan beyaz eşya ve mobilya mağazasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonucunda mağaza ve deposu kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde beyaz eşya ve mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü.

Ova Mahallesi Patara Kavşağı'nda semt polikliniği yanındaki beyaz eşya ve mobilya mağazasında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanında Ova Semt Polikliniği, iş yerleri ve evlerin de bulunduğu mağazanın deposunda başlayıp, dükkana yayılan yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çalışma yaptı.

Vatandaşların, alevlere rağmen mağazadaki malzemeleri kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, mağaza ve deposu kullanılamaz hale geldi.