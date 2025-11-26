Haberler

Kas Hastalığına Rağmen Sanatla Hayata Tutunuyor

Kas Hastalığına Rağmen Sanatla Hayata Tutunuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum'da kas hastalığı olan 19 yaşındaki Can Polat Bilmez, sanatı ve sosyal etkinlikleriyle hayata sarılıyor. Okulda yaptığı resimlerle dikkat çeken Bilmez, babası Ali İhsan Bilmez'in desteğiyle eğitimine devam ediyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde küçük yaşta geçirdiği sarılık sonrası kas hastalığına yakalanan Can Polat Bilmez (19), okulunda hem sanat hem de sosyal etkinliklerle hayata sarılıyor. Yaptığı resimlerle öğretmenleri ile arkadaşlarının beğenisini toplayan Bilmez'in babası Ali İhsan Bilmez (63) ise eğitim sürecinde oğlunun yanından hiç ayrılmıyor.

Bodrum ilçesinde konuşma güçlüğü bulunan kas hastası Can Polat Bilmez'in resim yeteneği, eğitim gördüğü Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun 3'üncü kademesinde keşfedildi. Küçük yaşta geçirdiği sarılık sonrası yapılan kan değişimi sırasında beynindeki damarın oksijensiz kalması nedeniyle kas hastalığına yakalanan Bilmez, 9 yıldır devam ettiği okulunda hem sanatla hem de sosyal etkinliklerle hayata tutunuyor. Can Polat Bilmez'in okulda resim çalışmalarına katılarak yaptığı eserler, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının beğenisini topluyor.

'ÖMRÜMÜ ÇOCUĞUMA ADADIM'

Halk oyunları ve dans etkinliklerinde yer alan Bilmez, okul bahçesindeki kedi, köpek ve tavuklarla da ilgileniyor. Öte yandan Can Polat Bilmez, okulun atölyesinde hazırlanan plaketlerin boyama aşamasına destek vererek, üretim sürecinin de bir parçası oluyor. Oğlunun eğitim sürecinde en büyük destekçisi olan baba Ali İhsan Bilmez ise her gün Can Polat'ı okula getiriyor ve teneffüslerde, gerektiğinde derslerde yanında bulunuyor. Oğlunu yalnız bırakmadığını belirten Bilmez, "Ömrümü çocuğuma adadım. Öğretmenlerimizin desteğiyle ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tek dileğim, yürüyebilmesi ve kendi ihtiyaçlarını kendi başına giderebilmesi" dedi.

'İLERLEME GÖSTERDİ'

Oğlunun yaşam mücadelesi ile ilgili konuşan Ali İhsan Bilmez, "Oğlum 20 günlükken sarılık geçirdi. Doktorlar kan değişimi yaptı. O dönemde farkına varmadık. Yürüyemediğini fark edince, kan değişimi sırasında beynindeki damarın oksijensiz kalması nedeniyle kas hastalığına yakalandığını öğrendik. Doktorlar spor ve fizik tedavi gibi önerilerde bulundu. Onu 9 yıldır her gün okula getiriyorum, burada ilerleme gösterdi. Kas hastası olduğu için yemek yeme konusunda zorlanıyor. Buradaki öğretmenlerin desteği ile ihtiyaçlarını gideriyoruz. Hayatımı evladıma adadım. Oğlumuza, annesiyle bakıyoruz" diye konuştu.

'GÖZDE ÖĞRENCİLERİMİZDEN BİR TANESİ'

Can Polat Bilmez'in gelişme kaydettiğini ifade eden özel eğitim öğretmeni İskender Akar (58) ise "Konuşma problemi olan bir öğrenci. Ağırlıklı olarak konuşma üzerine çalışıyoruz. Gelişme kaydediyor ama zorlanıyor. Burada sanatsal, kültürel birçok çalışma yapıyoruz ve dolu dolu zaman geçiriyoruz" dedi. Özel eğitim öğretmeni Türkan Atıgan (36) da "Can Polat çok azimli bir çocuk. Okuma-yazmada gayet iyi bir öğrenci, resim çalışmaları ve halk oyunlarında çok iyi. Gözde öğrencilerimizden bir tanesi, arkadaşlarıyla uyumu da çok iyi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i şehit fotoğraflarıyla karşıladı

CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i böyle karşıladı
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.