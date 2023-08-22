Kartepe'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Uzunçiftlik Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kartepe Belediyesinin iş makinesiyle destek verdiği çalışmada, alevler ağaçlık bölüme sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının sürdüğü yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.