KOCAELİ'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesindeki Kartepe'de kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının eksi 1 derece ölçüldüğü Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kartepe'nin eteklerindeki Kuzu Yayla Tabiat Parkı beyaza büründü. Kar kalınlığı yeşillik alanlarda yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri, zirveye giden yollarda ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı