Kartepe Belediyesi'nin ödüllü projesi Alo Evlat Sağlık Kulübü, 92 yaşındaki Sebile Altınkaya'ya unutulmaz bir gün yaşattı

Kartepe Belediyesi'nin ödüllü projelerinden olan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, pandemi sürecinden beri evinden çıkamayan 92 yaşındaki Sebile Altınkaya'yı evinden alarak unutulmaz bir gün yaşattı. Altınkaya, Kartepe Sukay Park'ta misafir edildi.

Kartepe Belediyesi'nin ödüllü projelerinden olan "Alo Evlat Sağlık Kulübü" ekipleri, tek başına yaşayan ve pandemi zamanından beri evden çıkamayan 92 yaşındaki Sebile Altınkaya'ya unutamayacağı bir gün yaşattı.

Kartepe'nin çınarlarına hizmet eden Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, pandemi sürecinden beri evinden çıkamayan 92 yaşındaki Sebile Altınkaya'yı evinden alarak unutulmaz bir gün yaşattı. Erken yaşta iki evladını 2019 yılında da eşini kaybeden Altınkaya, eşinin rahatsızlığı döneminde Alo Evlat Sağlık Kulübü'nden hizmet almaya başladı. Emekevler Mahallesi'nde ikamet eden Sebile Altınkaya, Kartepe Belediyesi'nin katkılarıyla hayatını sağlıklı şekilde idame ettiriyor. Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından moral gezileri çerçevesinde evinden alınan Altınkaya, Kartepe Sukay Park'ta misafir edildi.

Yaşadığı güzel günün ardından ekiplere teşekkür eden Sebile Altınkaya, "Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başta olmak üzere bize hizmet getirip götüren evlatlarıma teşekkür ederim. 2019 yılında 98 yaşında eşim vefat etti. Eşimin hastalık sürecinde Alo Evlat Sağlık Kulübü'nden hizmet almaya başladım. Bir evlat gibi her zaman yanımda oldular. Bugün de beni misafir ederek güzel bir gün yaşattılar. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ