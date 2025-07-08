Kartalkaya faciasında otel müdürünün savunması, mahkeme salonunu karıştırdı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava devam ediyor. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen davanın ilk duruşmasında sanık savunmaları alındı.

OTEL MÜDÜRÜNDEN TEPKİ ÇEKEN SAVUNMA

Otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibinin damadı olan Emir Aras'ın, mağdur avukatının peş peşe soruları karşısında sorumluluğu üzerinden atmaya çalışması, yakınlarını kaybeden ailelerin tepkisini çekti.

"GENEL MÜDÜRLÜK SIFATIM SİLAH RUHSATI ALABİLMEK İÇİN"

Genel müdürlük sıfatının sadece silah ruhsatı alabilmek için olduğunu, oteldeki tüm kararlarını otelin sahibi olan kayınpederi Halit Ergül'ün verdiğini belirten Aras, gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre şunları söyledi: "İtfaiyeciler geldiğinde, pencere önündeki kişilere başka odalara geçip geçemediklerini sordum. Onlara binanın yapısını anlattım. Her gelen itfaiyeciye aynı bilgileri verdim. Oradaki herkesle birlikte elimden geleni yaptım.

"ŞİRKETTE KAYINPEDERİM NE DERSE O OLURDU"

Bir saatten sonra elimden başka bir şey gelmedi. Sabah saatlerine doğru jandarma komutanına, 'Kameraların yerini biliyorum, orası yanmadı' dedim. Jandarma kriminal ile içeri girdim, yerini gösterdim ama görüntüler alınmadı. Bilerek ve isteyerek, olası kastla suç işlediğimi kabul etmiyorum. Şirkette kayınpederim ne derse o olurdu. Burası bir aile şirketi."

"YANGINDAN BİZ DE ÇIKAMAYABİLİRDİK"

Mağdur avukatının, "Yangını öğrendiğinizde sizin aile fertlerinizin burnu bile kanamamış. Bizim çocuklarımız ölmüş. Otel çalışanlarının bile burnu kanamamış. Alt katta kalan çocuklar ölmüş. Bu bir tesadüf mü?" sorusu dikkat çekti. Bu soru üzerine salonda alkış koptu. Emir Aras ise, "Yangın farklı bir yerde çıktı. Biz de çıkamayabilirdik." yanıtını verdi.