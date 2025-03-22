Kartalkaya'daki yangın faciasının bilirkişi raporu ortaya çıktı

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin bilirkişi raporunda hem otel sahibi hem belediye hem de bakanlık kusurlu bulundu.

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Faciaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

"HEM PATRON HEM BELEDİYE HEM DE BAKANLIK SORUMLU"

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasına ilişkin bilirkişi raporunda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre raporda "Otel sahipleri, eksiklikleri bilerek gidermedi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı İl Özel İdaresi, görevini gereği gibi yapmadı" ifadelerini yer aldı.

Hem belediyenin hem de bakanlığın yetersiz kaldığı belirtilen raporda, "Bolu Belediyesi İtfaiyesi, denetimleri yetersiz ve özensiz şekilde gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yetersiz kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadı" denildi.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak sabaha karşı çıkan yangında 36'sı çocuk olmak üzere toplam 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 22'si tutuklanmıştı.