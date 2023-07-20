Kartal Cemevi'nde Muharrem Ayı'na Özel Oruç Açma Yemeği Düzenlendi

Muharrem Ayı'nın başlamasıyla birlikte Kartal Cemevi'nde oruç açma yemeği düzenlendi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş'ın katıldığı etkinlikte, Muharrem Ayı ve Yas-ı Matem Orucu'nun anlamı konuşuldu ve oruçların kabul edilmesi için dua edildi.

Muharrem Ayı'nın başlamasıyla birlikte 12 gün boyunca tutulan oruç ibadeti nedeniyle Kartal Cemevi'nde oruç açma lokması dağıtıldı.

Kartal Belediyesi, Muharrem ayının 1. gününde Kartallı vatandaşlarla, Kartal Cemevi'nde bir araya gelerek birlikte oruç açtı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, Muharrem ayının ilk gününde düzenlenen oruç açma yemeğine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Sıcak hava nedeniyle Kartal Cemevi'nin bahçesinde açık havada verilen oruç açma yemeğinde, Muharrem Ayı ve Yas-ı Matem Orucu'nun anlamıyla ilgili konuşma yapıldı ve tutulan oruçların kabul edilmesi için dua edildi.

Muharrem ayının 1. gününde Kartal Cemevi'nde oruç açma yemeğine katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal Cemevi, Kartal'da büyük hizmetlere imza atıyor. Muharrem'in ilk gününde lokmamızı burada açtık. Hem Muharrem ayını, hem de matemi iyi anlamak lazım. İnsanlığın devam etmesi, iyiliğin hala mücadele edebilmesinin simgelerinden biridir. Gözyaşını akıtırken bir yandan iyi olmayı, iyi insan olmayı zalimin zulmüne karşı ayakta kalabilmeyi başarmış bu anlamlı günü tekrar tekrar andığımız ve anlamaya çalıştığımız günlerden geçiyoruz. Muharrem ayında tutulan oruçların hak katında kabul olmasını diliyorum. Hem Kartal'da, İstanbul'da, hem ülkemizde ve dünyada tüm zalimlerin zulümlerin bitmesini, acının gözyaşının bitmesini diliyorum" dedi.

"Barışın, huzurun ve hoşgörüşün egemen olması dileğiyle"

Muharrem ayının 1. günü lokmasına katılan Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, "Bugün Yas-ı Muharrem'in 1. günü, tüm canların tuttukları oruçlar ve verdikleri lokmalar kabul olsun. Bugün ne güzel ki başkanımızla, tüm dostlarımızla birlikte olduk ve oruçlarımı açtık. Tabi ki bu coğrafyada Alevilik ve Bektaşilik anlamında bunu takip eden tüm canların bugün oruçlu günleri. Tüm dünyada barışın, huzurun ve hoşgörünün egemen olduğu bir dünya dileğiyle tüm canlara saygılar sunuyorum" diye konuştu.

"Onlar için canımızı veririz"

Muharrem ayının 1. gününe mateme giren vatandaşlardan Hatice Duman, "Muharrem ayı bizim için yas, çok üzüntülüyüz. Muharrem ayında her şeyimiz bitiyor. Biz yas tutarız düğün yapmayız. Biz Kerbela için canımızı veririz. İmam Hasan ve Hüseyin için canımızı veririz" dedi. - İSTANBUL