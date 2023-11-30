Kartal Belediyesi Minik Öğrencileri Ağırladı

Kartal Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında çevre duyarlılığına dikkat çekmek isteyen minik öğrencileri ağırladı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün girişimi ile Kartal Belediyesi anlamlı bir defileye ev sahipliği yaptı. Atık önleme konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan minik öğrenciler atıklardan yaptıkları kostümlerle çevre bilincine dikkat çekti.

Kartal'da bulunan özel bir anaokulunda eğitim gören minik öğrenciler, atık malzemelerden aileleri ve öğretmenleri ile birlikte yaptıkları kostümler ile Kartal Belediyesi'nde özel bir defile yaptı. Öğretmenleri ile birlikte Kartal Belediyesi'nde gelen her biri birbirinden sevimli minik öğrenciler, birimleri gezerek çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir çalışmaya imza attı. Çamaşır makinesinden güneş sistemine, kelebekten süper kahramana onlarca farklı kostüme bürünen minikler, hem vatandaşların hem de çalışanların büyük ilgisini çekti.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Dilek Kars, Hüseyin Tozkoparan ve Adem Uçar ile Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Kemal Özdemir'in de eşlik ettiği çocuklar hazırladıkları çevre temalı gösteriyi de sergiledi. 2018 ve 2019 doğumlu toplam 53 çocuğun katıldığı defile ve gösteri büyük alkış aldı. Etkinlik hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.