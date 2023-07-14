Kartal Belediyesi Dünya Temizlik Haftası için Seferberlik Başlattı
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Kartal Belediyesi, Dünya Temizlik Haftası kapsamında temizlik seferberliği başlattı. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, temizlik ekipleriyle birlikte çalışmalara katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.
Dünya Temizlik Haftası için Kartal Belediyesi, temizlik seferberliği başlattı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çevre temizliği bilincini oluşturmak için temizlik ekiplerinin çalışmalarına eşlik ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam