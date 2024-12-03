Yolun karşısına geçmek için sahibini bekleyen inek, viral oldu
Belarus'ta karşıdan karşıya geçmek için sahibini bekleyen bir ineğin görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İnek, sahibinin yardımını beklerken çekilen video, kısa sürede viral oldu.
Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, kısa sürede viral oldu. Görüntülerin Belarus'ta çekildiği belirtiliyor. Videonun kahramanı ise bir inek.
GÜNDEM OLDU
Videoda, bir inek karşıdan karşı geçmek için sahibini beklediği görülüyor. Görüntü sosyal medyada gündem oldu.