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Kars'ta Yaralı Tilki Yavrusu Tedavi Altına Alındı

Yaşam Haberleri

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocukların yaralı bulduğu tilki yavrusu tedaviye alındı. İlçe girişinde yaralı halde tilki yavrusu gören çocuklar durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine araç çarptığı tahmin edilen yavru, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerince bölgeden alındı. İlk müdahalenin ardından yaralı tilki, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocukların yaralı bulduğu tilki yavrusu tedaviye alındı.

İlçe girişinde yaralı halde tilki yavrusu gören çocuklar durumu ailelerine bildirdi.

Ailelerin ihbarı üzerine araç çarptığı tahmin edilen yavru, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerince bölgeden alındı.

İlk müdahalenin ardından yaralı tilki, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Yaşam

Sarıkamış Hisarcık Kars Yaşam Haberler

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