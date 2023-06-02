Kars'ta Kafkas Vaşağı Tedavi Altına Alındı

Kars'ın Kağızman ilçesinde bitkin halde bulunan Kafkas vaşağı yavrusu, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

İlçeye bağlı Görece köyü yaylasında köy muhtarı İsmet Aras, tavuk kümesinde bitkin halde vaşak yavrusu görmesi üzerine durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şubesi ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden DKMP Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekipleri, vaşağı teslim alarak Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Burada koruma altına alınan hayvan, tedavi ve rehabilitasyon süreci sonrasında doğaya salınacak.

Muhtar Aras, AA muhabirine, sabah kalktığında tavukların kümesinden bir ses duyduğunu belirterek, "Baktım kümeste tilkiye benzer bir hayvan var. Tilki olmadığını, farklı hayvan olduğunu hissettim. Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine haber verdim. Geldiler, vaşak yavrusu olduğunu söylediler ve teslim aldılar." dedi.