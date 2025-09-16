Kars'ta Kafe Sahibi Meyve Ağaçlarını Korudu

KARS'ta işletmeci Tayfun Kaya, kapatmak istediği kafenin bahçesindeki elma, armut ve vişne ağaçlarını kesmedi. Kaya'nın çatıyı delerek büyümelerine izin verdiği ağaçlar, meyve vermeye başladı. Yetişen, elma, armut ve vişneleri gelen müşterilerine ikram eden Kaya, "Kars merkezde meyve ağacı çok az kaldı. Biz de kalanları korumaya çalışıyoruz" dedi.

Kars Belediyesi'nin karşısında 13 yıldan beri hizmet verdiği kafenin bahçesini kapatmak isteyen Tayfun Kaya, meyve ağaçları için bir çözüm aradı. Ustalarla görüşen Kaya, çatıyı uygun şekilde deldirerek ağaçları koruma altına aldı. Çatının ortasından geçen ağaç dallarının bulunduğu bölümler de köpükle kapatıldı. Kafesinin ortasında kalan meyve ağaçlarının bakımını da ihmal etmeyen Tayfun Kaya, ağaçlar büyüdükçe köpükleri kırarak gelişimlerini sürdürmelerini sağladı. Meyve ağaçlarının ürünlerini kafeye gelen müşterilerine de ikram eden Kaya, Kars merkezde azalan meyve ağaçlarını korumak için böyle bir çalışma yaptığını söyledi.

'AĞAÇLARI GÖRÜNCE ŞAŞIRIYORLAR'

Tayfun Kaya, "Bahçemizde elma, armut ve vişne ağaçlarımız vardı. Ancak Kars'ın sert iklim koşullarından dolayı üstünü kapatmak zorunda kaldık. Ustalar, 'çatıyı yapalım ama boşluklardan yağmur ve kar suyu sızar' dedi. Ağaçlar zarar görmesin diye bunu göze aldık, etraflarını köpükle kapattı. Ağaçları kesmedik. Şimdi hem ağaçlarımız büyüyor hem de meyve veriyor. Misafirlerimiz kafeye geldiklerinde içeride ağaçları görünce şaşırıyorlar. Ağaçlardan koparılan taze meyveleri yeme deneyimi de onlar için farklı bir anı oluyor. Kars merkezde meyve ağacı çok az kaldı. Biz de kalanları korumaya çalışıyoruz" dedi.