Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağışın ardından dolu yağışı başladı. İlçe merkezinde su birikintileri oluşurken, çocuk parkı ve çevresi beyaza büründü. Vatandaşlar araçlarını battaniyeyle korumaya çalıştı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

İlçe merkezinde yaklaşık 10 dakika yağan sağanak yerini doluya bıraktı, caddelerde su birikintileri oluştu.

İstiklal Mahallesi'nde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, çocuk parkıyla birlikte her tarafı beyaza bürüdü.

Çocuklar yağan doluyla oyun oynarken, bazı vatandaşlar da arabalarını üzerine battaniye sararak korumaya çalıştı.

Vatandaşlardan Muhammed Arslan, havanın birden karardığını belirterek, "Şiddetli yağmurun ardından ceviz büyülüğünde dolu yağdı. İnsanlar araçlarını aldı kaçtı. Hasar var mı, yok mu bilmiyorum." dedi.