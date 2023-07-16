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Karnavas dut pestili çarşaflara serildi

Yaşam Haberleri

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı mahallesinde Karnavas dut pestili çarşaflara serilmeye başlandı. Ormanağzı sakinlerinin kışlık olarak tükettikleri dut pestilinde yağmurlardan dolayı istenilen verim yakalanamadı. Sabah erken saatlerde dutları kaynatıp sonrada şırasını aldıktan sonra yoğrulan hamurlar kazanda pişirdikten sonra tahta kaşıklarla bez üstüne sürülen pestiller güneşte kurumaya bırakılıyor. Ormanağzı köyü sakinlerinden Aycan Kalyon, 'Dut sezonunun sonuna geldik. Bugün hava güneşli bizde komşularla birlikte pestil yaptık' diye konuştu. Ormanağzı köyü sakinlerinden 80 yaşındaki Hemide Öztürk ise Karnavas dut pestilinin yapılışını anlattı.

- Karnavas dut pestili çarşaflara serildi

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı mahallesinde Karnavas dut pestili çarşaflara serilmeye başlandı.

Ormanağzı sakinlerinin kışlık olarak tükettikleri dut pestilinde yağmurlardan dolayı istenilen verim yakalanamadı. Sabah erken saatlerde dutları kaynatıp sonrada şırasını aldıktan sonra yoğrulan hamurlar kazanda pişirdikten sonra tahta kaşıklarla bez üstüne sürülen pestiller güneşte kurumaya bırakılıyor.

Ormanağzı köyü sakinlerinden Aycan Kalyon, "Dut sezonunun sonuna geldik. Bugün hava güneşli bizde komşularla birlikte pestil yaptık" diye konuştu.

Ormanağzı köyü sakinlerinden 80 yaşındaki Hemide Öztürk ise Karnavas dut pestilinin yapılışını anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Yaşam

Erzurum Olur Yaşam Haberler

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