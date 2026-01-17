Haberler

Sivas'ta Dağ Keçileri Karla Kaplı Kayalıklarda Görüntülendi

Sivas'ın sarp arazilerinde, karla kaplı kayalıklarda, dağ keçileri ve yavruları görüntülendi. Amatör bir dron kamerasıyla kaydedilen sahneler, doğanın zorlu şartlarında yaşam mücadelesi veren bu hayvanları gözler önüne serdi.

SİVAS'ın farklı bölgelerinde yaşamlarını sürdüren dağ keçileri, karla kaplı kayalıklarda görüntülendi.

Özellikle sarp arazilerdeki tırmanma ve zor şartlarda yaşamlarını devam ettirme özellikleri ile bilinen dağ keçileri, yavruları ile kent merkezi yakınlarında görüntülendi. Kar birikintisi altındaki kayalıklar arasında dolaşan ve yiyecek arayan keçiler, amatör dron kamerasına takıldı. Bir süre gezinen keçi sürüsü, daha sonra kayalar arasından geçerek gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
