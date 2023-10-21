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Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'in kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'in vefat eden kayınpederi Mustafa Hikmet Köksal, Çankırı'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve birçok kişi katıldı.