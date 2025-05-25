Karasu'da Yol Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Karasu'da Yol Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen B.K. (46), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada sürücü gözaltına alındı, inceleme başlatıldı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı B.K. (46) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında D-650 kara yolu Karasu istikameti Poyrazlar Tabiat Parkı mevkisinde meydana geldi. M.T.U. (23) idaresindeki 35 BPV 374 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen B.K. isimli kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. B.K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan B.K., doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü M.T.U., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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