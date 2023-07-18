Karasu'da motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Hüseyin Aksoy hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Aksoy (30) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yalı Mahallesi İstanbul ve Ankara caddelerinin kesişim noktasında meydana geldi. Kavşakta, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DEK 831 plakalı otomobil ile Hüseyin Aksoy idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırılan Hüseyin Aksoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.