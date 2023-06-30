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Karamürsel'de Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

Karamürsel'de Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

Yaşam Haberleri

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında Kaymakam Osman Aslan Canbaba ve Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, katılımcıların bayramını kutladı. İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu'nun yaptırdığı duanın ardından bayramlaşma gerçekleşti. Programa, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilçe sakinleri katıldı.

Karamürsel ilçesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Kaymakam Osman Aslan Canbaba ve Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, programa katılanların bayramını kutladı.

İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu'nun yaptırdığı duanın ardından katılımcılar bayramlaştı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruşu temsilcileri ve ilçede yaşayanlar katıldı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Yaşam

Osman Aslan Canbaba İsmail Yıldırım Karamürsel Hisarcık Yaşam Haberler

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