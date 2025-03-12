Karaman'da musluk sularına petrol karıştığı ortaya çıktı

Karaman'da yaşayan vatandaşlar son günlerde musluktan akan suların petrol koktuğunu belirterek ilgili birimlere şikayetlerde bulundu.

SUDAN NUMUNE ALINDI

Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler sonrası harekete geçen Karaman İl Sağlık Müdürlüğü suyun incelenmesi için numune aldı.

RAPORDAN KORKUNÇ SONUÇLAR GELDİ

Alınan numuneler Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na gönderilirken burada yapılan incelemede suda "petrol hidrokarbonları" olarak bilinen bileşiklere rastlandığı rapor edildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA VAR

Karaman İl Sağlığı Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerince, içme-kullanma sularının sağlığa uygun ve temiz olma durumları Karaman Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüzce takip edilmektedir.Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlere istinaden Karaman Merkez İlçe şehir merkezine su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan alınan ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda değerlendirilen numunenin, analiz sonuçlarında 'petrol hidrokarbonları' olarak bilinen bileşiklere rastlanılarak yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Vaziyet gerekli tedbirlerin derhal alınması için Karaman Belediyesine resmi yazı ile bildirilmiştir."

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre müdürlük açıklamasında vatandaşlara suyu içme amaçlı kullanmamaları konusunda da uyarılarda bulunuldu.