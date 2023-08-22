Karacabey'de kamyonet su kanalına devrildi: 1 ölü
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet su kanalına devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BURSA'nın Karacabey ilçesinde bariyerlere çarpıp refüjdeki su kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü Mustafa Naci Seymen (49), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Bursa-İzmir kara yolu Yenikaraağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan İzmir yönüne giden 34 DOL 396 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa Naci Seymen, direksiyon kontrolünü yitirdi. Bariyerleri aşan kamyonet, refüjdeki su kanalına devrildi. İhbarla kaza yerine bölge trafik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Seymen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.