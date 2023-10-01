Karabük'te etkili olan yıldırım ve şimşekler gökyüzünde adeta görsel şölen sundu. Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece saatlerine kadar süren yıldırımlar adeta geceyi aydınlattı. Şimşekler ile gecenin karanlığı aydınlığa döndü. Adeta görsel şölene dönüşen o anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Karabük'te yıldırımlar gökyüzünde görsel şölen sundu

KARABÜK - Karabük'te etkili olan yıldırım ve şimşekler gökyüzünde adeta görsel şölen sundu.

Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece saatlerine kadar süren yıldırımlar adeta geceyi aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Karabük'te akşam saatlerinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış öncesi çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı. Şimşekler ile gecenin karanlığı aydınlığa döndü. Adeta görsel şölene dönüşen o anlar ise saniye saniye kaydedildi. Yağış öncesinde başlayan ve uzun süren şimşek ve yıldırımlar adeta geceyi aydınlattı. Bazı bölgelere düşen yıldırımlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, art arda çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.