Karabük'te Otomobil Refüje Çarptı: 6 Yaralı

Karabük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptıktan sonra yan yattı. Kazada otomobilde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Karabük karayolu Konarı köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük'e seyir halinde olan İ.G. idaresindeki 34 JG 3257 plaka otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak su kanalına yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşların yardımı ile yan yatan otomobilde bulunan sürücü İ.G. ile yanında bulunan T.G., Ş.G., R.E.G. (11), M.G. (1) ve O.A.G. (1) araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK