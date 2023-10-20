Karabük'te Genç Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Karabük'te Türkan Kaya, sabah işe gitmek için oğlu Yasin Kaya'yı uyandırmak istediğinde onun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde Yasin Kaya'nın normal bir ölüm olduğu belirlendi.

Karabük'te Türkan Kaya, sabah işe gitmesi için uyandırmak istediği oğlu Yasin Kaya'nın (26) cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay, sabah saatlerinde 75.Yıl Mahallesi 2 Nolu Cadde'de bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Türkan Kaya, işe gitmesi için uyandırmak istediği oğlu Yasin Kaya'yı hareketsiz buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Yasin Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerde normal ölüm olarak değerlendirilen Yasin Kaya'nın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yasin Kaya'nın Yeşil Mahalle'de bir oto lastikçide çalıştığı, 2 ay önce ölen ağabeyi Ziya Kaya'yı ve 1 hafta önce de kanserden ölen babası Ahmet Kaya'yı toprağa verdiği öğrenildi. - KARABÜK