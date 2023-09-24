Karabük'te 54 yıldır berberlik yapan İbrahim Uysal, oğluyla müşterilerini tıraş ediyor

Karabük'te çırak olarak başladığı berberlik mesleğinde 54 yılı geride bırakan 'Yılın Ahisi' İbrahim Uysal, 6 metrekarelik dükkanda oğluyla müşterileri tıraş etmeyi sürdürüyor.

Karabük'te berberlik yapan İbrahim Uysal, 54 yıldır elinden makası ve tarağı bırakmadan haftanın 6 günü dükkanını açıp saç ve sakal tıraşı yapıyor. 2 yıl çıraklığın ardından severek yaptığı mesleğinde zamanla kendisini geliştirerek ustalaşan Uysal, 37 yıl önce kendi dükkanını açtı. Uysal, 6 metrekarelik iş yerinde yanına alıp yetiştirdiği oğlu ile emekli olmaya hak kazanırken, mesleğini sürdürmenin gururunu yaşıyor. Uysal, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerinde de 'Yılın Ahisi' seçilme sevincini yaşadı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan İbrahim Uysal, "1969 yılında ilkokulu bitirdikten sonra berberlik çıraklığına girdim. O zamanlar bu meslek çok geçerliydi. Çıraklık, kalfalık, ustalık derken 15 yıl geçti. 1986 yılında burada kendi dükkanımı açtım, emekli oldum. 1997 yılında oğlumu yanıma aldım. Onunla beraber hem baba-oğul hem de usta-çırak olarak çalıştık ve halen çalışıyoruz. Buradan geçimimizi sağladık. İki oğlumu evlendirip ev sahibi yaptım. Oğlumun ikisi de emekli oldu. Allah herkese mesleğini severek yapmayı nasip etsin" dedi.

"Bir işi yarım asırdan fazla yapmak kolay değil"

"Ben berberliğe severek başlamıştım" diyen Uysal, "Hala 45-50 yıllık müşterilerim var. Bir işi yarım asırdan fazla yapmak kolay değil ama biz işimizi severek yaptığımız için bu mesleğimizi oğlumla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Uysal, 6 metrekarelik dükkanda 37 yıldır çalışarak geçimini sağladığını ifade ederek, bu yılki Ahilik Haftası'nda 'Yılın Ahisi' seçildiğini ve belgesini Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un elinden aldığını söyledi.

"Hem ben hem de babam emekli olmayı başardık"

27 yıl önce babası gibi çırak olarak mesleğe başladığını aktaran Erkan Uysal (42), "Aynı dükkandan hem ben hem de babam emekli olmayı başardık. Bir berberin sadece iyi usta olması yetmez. Ustalık mahareti ile beraber sevimli bir ahlaka da sahip olmalıdır. Babam da bize bunu aşıladı. Onunla beraber çalışmaktan gurur duyuyorum. Bir baba ile çalışmanın zor olduğunu söylerler ama biz mutlu bir şekilde işimizi yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - KARABÜK