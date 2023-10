Karabağlar'da Cumhuriyet'in 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet'in 100. Yılı Karabağlar'da, binlerce kişinin katıldığı geleneksel kortej yürüyüşü ve Dolu Kadehi Ters Tut konseriyle, büyük bir coşkuyla kutlandı. Fahrettin Altay Meydanı'ndan 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'na kadar Türk bayraklarıyla, fenerlerle ve marşlar eşliğinde yürüyen on binler, Cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarını vurguladı. Parktaki konser alanını dolduran gençlere seslenen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, " Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıktığınız için sağ olun, var olun" dedi.

Karabağlar'da on binler, Cumhuriyet'in 2. yüzyılını Karabağlar Belediyesi'nin dün akşam düzenlediği etkinliklerle, coşkuyla karşıladı. Karabağlar Belediyesi'nin bu yıl Karabağlar Kaymakamlığı'yla birlikte düzenlediği geleneksel kortej yürüyüşüne binlerce İzmirli katıldı. Fahrettin Altay Meydanı'nda toplanan kortej, 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'na doğru ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri, fenerler ve marşlar eşliğinde yürüdü. İnönü Caddesi'ni adeta gelincik tarlasına çeviren kortejde, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, eşi Özlem Öneği, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, gaziler, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı. 7'den 70'e her yaştan İzmirlinin katıldığı yürüyüşe bando eşlik etti. Evlerinin ve işyerlerinin kapılarına, balkonlarına çıkan; araçlarında bulunan vatandaşlar korteji alkışlarla karşılarken, kortejdekiler de onları coşkuyla selamladı.

COŞKU DORUĞA ÇIKTI

Yüzlerce metre uzunluğundaki kortej yaklaşık bir saatlik gecikmeyle 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'na ulaşabildi. Başkan Selvitopu ve beraberindekilerin alana girmesiyle coşku doruğa çıktı. Konser öncesi eşi Fügen Selvitopu'yla birlikte sahneye çıkan ve gençlere seslenen Başkan Selvitopu, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıktıkları için onlara teşekkür etti. Başkan Selvitopu şunları söyledi:

"Karabağlar'a hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, Mustafa Kemal Atatürk sevgisiyle selamlıyorum. Geç kaldığımız için çok özür dilerim. F. Altay'dan buraya kadar Cumhuriyet coşkusu vardı. Bütün Karabağlar, İzmir Cumhuriyetimizin 100. Yılını büyük bir coşkuyla, yürekten kutluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıktığınız için sağolun, varolun. Mustafa Kemal Cumhuriyeti sizlere emanet etti. Eminim onu en iyi şekilde geleceğe taşıyacaksınız. Bugün hepimiz için büyük bir onur. Cumhuriyetin 100. Yılını hep birlikte kutluyoruz. Yüzüncü yıl bayramımız kutlu olsun. Nice yüz yıllara. İlelebet Cumhuriyet!, ilelebet Mustafa Kemal!"

Başkan Selvitopu'nun konuşmasının ardından 100. Yıl Uğur Mumcu Meydanı'nı dolduran binlerce genç, Dolu Kadehi Ters Tut Konseri'nde gönüllerince eğlenerek Cumhuriyetimizin 100. Yılı coşkusunu yaşadı. Konser sonunda Başkan Selvitopu grup üyelerine doğa dostu sertifikası vererek teşekkür etti.

Gece İzmir Marşı'nın hep bir ağızdan söylenmesiyle sona erdi.