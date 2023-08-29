Karabağlar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Karabağlar, ulusun kurtuluşuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun en önemli dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılını coşkuyla kutlayacak.

Kutlama etkinlikleri kapsamda Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenecek Sümer Ezgü Konseri, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Vali Nevzat Ayaz Parkı'nda gerçekleştirilecek. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı, 30 Ağustos saat 20.30'da başlayacak konserinde İzmirlilerle buluşacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, vatandaşları bu coşkuya ortak olmaya davet ederek, "Büyük Zafer'in 101. yılında, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu vatan için canlarını koyanları bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.