Karabağ Savaşı'nda şehit olan askerlerin çocukları İstanbul'u gezdi

Karabağ Savaşı'nda şehit düşen askerlerin çocukları, İstanbul'a Lise Yaz Okulu eğitimi için geldi. Eğitimlerine devam ederken tarihi yerleri de ziyaret ettiler.

İstanbul'a Lise Yaz Okulu eğitimi için gelen Karabağ Savaşı'nda şehit olan bazı askerlerin çocukları, Yerebatan Sarnıcı Müzesi'ni ziyaret etti.

Karabağ Savaşı'nda şehit düşen 15 askerin çocuğu, Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen Lise Yaz Okulu'nda eğitim almak için İstanbul'a geldi. 16 Temmuz'da başlayan eğitimlere katılan 15 öğrenci, hukuk, kodlama, Mini MBA gibi alanlarda ders alırken İstanbul'un tarihi yerlerini de gezdi.

Şehit çocuklarına ziyaretleri sırasında Azerbaycan şehit eşlerinin yer aldığı "STK Zafer"in Başkanı Sevinç Alizade Orucova ile İstabul Büyükşehir Belediyesi Turizm Platformu Direktörü Şengül Altan Arslan eşlik etti.

Yerebatan Sarnıcı Müzesi'ni gezen gruptaki 19 yaşındaki Kamran Verdizade, babasının Ankara'da Kara Harp Okulu'nu bitirdiğini anlatarak, "Babam silah arkadaşını kurtarmaya çalışırken mayın patlaması sonucu şehit oldu. Ben de yüksek eğitimimi Türkiye'de bitirmek isterim." dedi.

Savaşta eşini kaybeden STK Zafer'in Başkanı ve Azerbaycan Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Sevinç Alizade Orucova da 15 şehit çocuğunun yaz okulunda eğitim aldığını belirterek, "Bugün de müzeleri geziyoruz. Azerbaycan devleti şehit aileleri için önemli olan sosyal gereklilikleri yerine getirdi ama bize manevi destek de lazımdı. Tarihi kadim bu şehirde olmakta bizim için önemliydi." ifadelerini kullandı.

İBB Turizm Platformu Direktörü Şengül Altan Arslan ise öğrencileri ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, Azerbaycanlı şehit çocuklarının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını kaydetti.

Gezide, Şengül Altan Arslan'a, Orucova tarafından Karabağ Savaşı'nı anlatan kitap hediye edildi. Daha sonra hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, Yerebatan Sarnıca Müzesi'nin ardından Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk'ü de ziyaret etti.