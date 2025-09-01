Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü: Yüz ifadesi kameraya yansıdı

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Dönem birincisi Teğmen Yusuf Kalkan, yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

ARKADAŞININ TEBESSÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Kalkan'ın sözleri üzerine statta alkış tufanı koptu. Tribünlerdeki coşku kameralara yansırken, yanında bulunan silah arkadaşının tebessümü de dikkatlerden kaçmadı.

O anlar sosyal medyada da büyük ilgi görürken, birçok kullanıcı Atatürk vurgusunun anlamına dikkat çekerek genç subaylara destek mesajları paylaştı.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;