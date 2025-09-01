Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü: Yüz ifadesi kameraya yansıdı

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü: Yüz ifadesi kameraya yansıdı
Kara Harp Okulu dönem birincisi Teğmen Yusuf Kalkan, konuşması sırasında Atatürk'ü andı. O anlarda statta alkış tufanı koparken silah arkadaşının gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Dönem birincisi Teğmen Yusuf Kalkan, yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

ARKADAŞININ TEBESSÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Kalkan'ın sözleri üzerine statta alkış tufanı koptu. Tribünlerdeki coşku kameralara yansırken, yanında bulunan silah arkadaşının tebessümü de dikkatlerden kaçmadı.

O anlar sosyal medyada da büyük ilgi görürken, birçok kullanıcı Atatürk vurgusunun anlamına dikkat çekerek genç subaylara destek mesajları paylaştı.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Buna herkesin bir gülüş atmasını dilerim.
  • Atatürk'ün adını duyunca huzur doluyor insanın içi...
  • Atatürk kırmızı çizgimizdir, Türk Silahlı kuvvetlerimiz de bize O'nun emanetidir.
  • Yüzünde vatan gülüşü...
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMGk:

Dalga geçmiş... 100 yıldır aynı masal

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

hakketen insanlar Atatürk dedikçe bazılarının içinde eziklik eksiklik kıskançlık oluyor o ezikler Cumhuriyetin özgür vatandaşı olacağına padişahın kulu marabası olma özlemi içinde

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Köpek dahi yediği tasın içine pislemez, köpek kadar olamadınız!

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarıanti mizantropist:

Uyan Türk Milleti; Atatürk bir iradedir; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelidir, tapusudur, kuruluş ve varlık felsefesidir.. "Laik Demokratik Sosyal Hukuk Devleti"

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Annesi üstünü ört

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

lgbt gibi bir sey oldu senin yazdigin.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıErcan Sevinc:

Niyet okumaya mı başladınız yani ??

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

ordunun askerin işi gücü Atatürk olmuş ! hazırlık varmı ? eğitimler yeterli mi ? ekipman tamam mı ? bunları bırakmış varsa yoksa Atatürk ! savaş çıkınca bu arkadaş gene çıkıp şiirini okusun diğer embsl de böyle gülsün

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
