Kandıra'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
İzmit-Kandıra kara yolu Akçakese Mahallesi mevkisinde G.T. yönetimindeki 34 CSZ 472 plakalı panelvan, K.K. idaresindeki 34 CJH 729 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki M.K, A.T, A.E, G.K.G, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Yaşam