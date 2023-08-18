Kandıra'da Hava ve Deniz Koşulları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek. Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız ve Cebeci'de cankurtaran hizmeti verilen mavi bayraklı alan dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı. Değişen hava şartlarına göre, kırmızı bayrak çekilen bölgelerde yasaklamalar yapılacak. Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.